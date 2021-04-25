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الكشف عن حكم مواجهة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

الأحد 25/أبريل/2021 - 06:58 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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أعلن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا ) عن الحكم الذي سيقوم بإدارة مباراة ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي يوم الثلاثاء المقبل في مباراة الذهاب في الدور قبل النهائي في دوري أبطال أوروبا والمقرر إقامتها على ملعب الفريدو دي ستيفانو معقل الملكي .

 

وأفاد اليويفا بأن الحكم الهولندي داني ماكيلي هو من سيتولى إدارة مباراة ريال مدريد وتشيلسي.

 

وتعتبر هذه المرة الثانية التي يقود فيها الحكم الهولندي مباراة لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، حيث كان قد تولى إدارة مباراة ريال مدريد أمام أتالانتا والتي انتهت بفوز الملكي بثلاثة أهداف مقبل هدف.

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