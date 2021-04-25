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شاهد ملخص وأحداث مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 12

الأحد 25/أبريل/2021 - 06:30 م
مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 12
مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 12
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مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 12 .. تواصل النجمة ياسمين عبدالعزيز تألقها في العمل الدرامي الجديد الذي تقوم ببطولته خلال رمضان 2021 برفقة زوجها العوضي.

مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 12

واشتعلت أحداث مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 12 حيث بدأ الصراع بين سيف الخديوي وضباط الشرطة بعد مداهمتهم لمزرعة الأخير لضبط شحنة ممنوعا لديه.

أحداث مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 12

ونجح الخديوي خلال أحداث مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 12 في خداع الشرطة وإخفاء الشحنة وتوعده الضابط الرحاوي بأنه لن يتركه، بينما خاف الخديوي بأن يكون هناك شخص خائن بين رجاله.

تفاصيل مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 12

وطلب الخديوي من غزل ضمن مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 12 عدم استفزاز عابد تيمور حتى يستطيع إنقاذها منه، بينما أنكرت نادين علاقتها بشقيق غزل بعدما واجهتها زوجته بالرسائل المتبادلة بينهما، وحاولت غزل الدفاع عن نادين لأنها تثق بها.

ملخص مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 12

وتضمن مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 12 مفاجأة حيث لوحظ وجود مالك شقيق سيف الخديوي في مكتب عابد تيمور وهو ما انتهت إليه الحلقة.

مواعيد عرض مسلسل إللي مالوش كبير

يعرض مسلسل اللي مالوش كبير يومياً طوال شهر رمضان المبارك 2021، على شاشة قناة الفضائية  cbc في تمام الساعة 9.15 مساء.
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