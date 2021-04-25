شاهد.. جمال شواطئ مدينة الغردقة وقت العصارى وغروب الشمس (صور)

قدمت بوابة الفجر الإخبارية بثا مباشرًا من أحد الشواطئ الشمالية لمدينة الغردقة الساحلية، وقت العصارى لمشاهدة غروب الشمس قبل دقائق من أذان المغرب.





وتتمع مدينة الغردقة الساحلية، بعدد من الشواطئ التى تجذب سياح العالم من جميع دول العالم، كما تتمتع مياه البحر الأحمر بالعديد من المناظر الطبيعية الخلابة.





وتستمر بوابة الفجر الإخبارية، فى تقديم العديد من البث المباشر لعدد من المناطق الخلابة من مدينة الغردقة.