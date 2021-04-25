



الارصاد الجوية تكشف توقعات حالة الطقس غدا الاثنين 26/4/2021 (حالة الطقس في الرابع عشر من رمضان) | درجات الحرارة المتوقعة غدا



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس غدًا الاثنين 26 أبريل، إذ تسود أجواء مائلة للحرارة على القاهرة الكبري والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد.





وأضاف الخبراء أنّ حالة الطقس غدا خلال ساعات الليل تشهد أجواء لطيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء، معتدل على شمال وجنوب الصعيد.





وأكد الخبراء في البيان الصادر منذ قليل عن الهيئة، أنّ غدا الاثنين يشهد فرصة أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، فضلا عن نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد وجنوب سيناء.





درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين بجميع محافظات مصر





- القاهرة 29 15





- الإسكندرية 22 16





- وداي النطرون 25 15





- طنطا 28 15





- شبين الكوم 28 16





- دمنهور 24 15





- بلطيم 22 14





- مطروح 20 15





- السلوم 21 14





- سيوة 27 12





- بورسعيد 23 17





- دمياط 22 16





- الزقازيق 29 16





- المنصورة 28 15





- الإسماعيلية 29 15





- السويس 29 16





- العريش 24 15





- رفح 24 15





- رأس سدر 30 17





- نخل 31 18





- نويبع 31 22





- طابا 30 21





- كاترين 28 16





- الطور 31 21





- شرم الشيخ 33 24





- الغردقة 33 24





- مرسى علم 32 24





- الفيوم 30 17





- بني سويف 31 18





- المنيا 32 20





- أسيوط 33 20





- سوهاج 34 22





- قنا 35 24





- الأقصر 37 26





- أسوان 40 28





- إدفو 40 28





- أبوسمبل 39 28





- الوادي الجديد 38 24





- شلاتين 34 24





- أبورماد 34 24





- حلايب 32 25





- رأس حدرية 30 25



