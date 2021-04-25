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تعرف على موعد عيد الفطر 2021 في مصر.. البحوث الفلكية توضح!

الأحد 25/أبريل/2021 - 06:40 م
عيد الفطر 2021
عيد الفطر 2021
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تعرف على موعد عيد الفطر 2021 في مصر.. البحوث الفلكية توضح!

موعد عيد الفطر 2021 في مصر، أوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد عيد الفطر المبارك 2021 في مصر، وذلك بحسب الحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومي للبحوث.

وأوضح المعهد موعد عيد الفطر 2021، أن الخميس الموافق 13 مايو المقبل سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك لرمضان 2021، على أن تكون موعد أول صلاته الساعة الـ 5:28 صباحا بتوقيت القاهرة والجيزة، مع مراعاة فروق التوقيت المختلفة على حسب المحافظات.

وتابع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجوفيزيقية، أن موعد عيد الفطر 2021 في مصر والوطن العربي وبمختلف دول العالم يتم تحديده وحسابه وفقا للشهور القمرية والعربية، موضحاً أن شهر رمضان 2021 سيكون 30 يوما كاملا، منوهاً إلى أن يوم 29 رمضان الموافق 11 مايو المقبل سيكون موعد الرؤية لهلال شهر شوال وموعد عيد الفطر المبارك.

وقال الدكتور محمد الصادق، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن موعد عيد الفطر 2021 في مصر، وكذلك موقع رؤية الهلال سواء لشهر رمضان أو أي شهر قمري يتم تحديده من خلال اللجان العلمية بالمعهد بالتنسيق مع اللجان الشرعية بدار الإفتاء المصرية، مشيرا إلى أن هناك عدد من الاشتراطات لتحديد موقع الرؤية للهلال سواء لشهر رمضان أو لعيد الفطر المبارك أو لأي شهر عربي يجب تطبيقها لتكون الرؤية صحيحة.

وأوضح الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن أبرز الاشتراطات تتمثل في بعد مكان الرؤية و الاستطلاع عن المدن العمرانية والأماكن المضيئة، وبعيدا نهائياً عن الأضواء، ويفضل أن تكون على المناطق الحدودية في اتجاه الغرب، وبعيداً عن أماكن آبار البترول ومحطات الإشعاع النووي وتخصيب اليورانيوم، وبعيدا أيضا عن محطات الإرسال ومحطات تكرير ومصافي البترول، مؤكدا ان المعهد القومي للبحوث الفلكية يتميز بوجود أساتذة متخصصين في مجال الفلك.

تعرف على موعد عيد الفطر 2021 في مصر.. البحوث الفلكية توضح!

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