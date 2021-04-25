رامز جلال متغزلا في ريم مصطفى: "ايس كريم بياكل ايس كريم"

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وقعت الفنانه ريم مصطفي ضحية مقلب الفنان رامز جلال في الحلقه الثالثه عشر من برنامج" رامز عقله طار" والذي يعرض في تمام الساعه 6:24 بتوقيت مصر.



وتغزل رامز جلال بجمال الفنانه ريم مصطفي خلال أحداث الحلقه قائلا:" أيس كريم بياكل أيس كريم.







يذكر أن الفنانه ريم مصطفي كانت تستعد للمشاركه في السباق الرمضاني الحالي في مسلسل " الملك" بطوله الفنان عمرو يوسف إخراج حسين المنباوي

الجدير بالذكر أن المسلسل كان من المقرر عرضه في رمضان الحالي، لكنه توقف من جهه شركه الانتاج حتي يتم مراجعته تاريخيا. أن الفنانه ريم مصطفي كانت تستعد للمشاركه في السباق الرمضاني الحالي في مسلسل " الملك" بطوله الفنان عمرو يوسف إخراج حسين المنباوي

الجدير بالذكر أن المسلسل كان من المقرر عرضه في رمضان الحالي، لكنه توقف من جهه شركه الانتاج حتي يتم مراجعته تاريخيا.