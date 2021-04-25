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السعودية تطرح ورقة نقدية جديدة فئة 200 ريال

الأحد 25/أبريل/2021 - 07:17 م
بوابة الفجر
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أعلن البنك المركزي السعودي يوم الأحد عن طرح عملة ورقية جديدة من فئة 200 ريال، بمناسبة مرور 5 أعوام على إطلاق رؤية المملكة 2030.

وقال البنك المركزي في بيان إن فئة الـ200 ريال الجديدة ستطرح ويبدأ تداولها اعتباراً من يوم الأحد، 25 أبريل.


وبحسب بيان البنك المركزي، فإن فئة العملة الجديدة طبعت "وفقاً لأحدث معايير طباعة العملات"، إذ تتمير بالعلامات الأمنية عالية الجودة.

وتتميز ورقة الـ200 ريال بلون رصاصي، وتظهر عليها صورة مؤسس المملكة العربية السعودية الحديثة وأول ملوكها، الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن، بالإضافة إلى شعار "رؤية المملكة 2030"، واسم البنك المركزي السعودي، وقيمة الفئة باللغة العربية.

كما تظهر على الجهة الأخرى من الورقة النقدية صورة قصر الحكم في الرياض، واسم البنك المركزي السعودي، وقيمة الفئة باللغة الإنجليزية.

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