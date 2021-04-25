رامز جلال عن ريم مصطفي: "تصنف من الحلاويات"



استضاف الفنان رامز جلال الفنانه ريم مصطفي ضحية مقلب الفنان رامز جلال في الحلقه الثالثه عشر من برنامج" رامز عقله طار" والذي يعرض في تمام الساعه 6:24 بتوقيت مصر.



ووصف رامز جلال الفنانه ريم مصطفي بأنها:" تصنف من الحلاويات، سلطانيه چيلي





تابع قائلا:" لو هي مايصه ودلوعه، انا هنا اللي كلمتي مسموعه



يذكر أن الفنانه ريم مصطفي كانت تستعد للمشاركه في السباق الرمضاني الحالي في مسلسل " الملك" بطوله الفنان عمرو يوسف إخراج حسين المنباوي

الجدير بالذكر أن المسلسل كان من المقرر عرضه في رمضان الحالي، لكنه توقف من جهه شركه الانتاج حتي يتم مراجعته تاريخيا.