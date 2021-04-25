



تردد قناة دي ام سي 2021.. ومواعيد عرض مسلسلات رمضان على DMC لمتابعة جميع المسلسلات والبرامج 2021





يشهد الموسم الرمضاني الحالي لعام 2021، العديد من الاعمال الفنية والبرامج لمتابعتها في الشهر الكريم، وذلك ما يدفع الكثيرون للبحث عن تردد قناة دي ام سي 2021 ومواعيد عرض مسلسلات رمضان على DMC لمتابعة جميع المسلسلات والبرامج.





تردد قناة دي ام سي 2021

نقدم لكم تردد قناة دي ام سي 2021 ومواعيد عرض مسلسلات رمضان على DMC، استمرارا لسلسلة الخدمات الفنية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.





تردد قناة دي ام سي DMC

في بداية العام الجاري 2021، جرى تغيير التردد الخاص بالكثير من القنوات التلفزيونية، وجاء التردد الجديد لقناة «DMC» هو:-





- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11449.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.





مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2021 على دي ام سي DMC





- لعبة نيوتن

يذاع مسلسل «لعبة نيوتن» في تمام الساعة 7:45 مساء، الإعادة: 2:00 صباحا - 10:00 صباحا، وهو من بطولة الفنانة منى زكي، محمد ممدوح، عائشة بن أحمد، ومحمد فراج، وتأليف وإخراج تامر محسن





- هجمة مرتدة

كما يذاع مسلسل «هجمة مرتدة»، في تمام الساعة 10:15 مساء، الإعادة: 2:00 مساء وهو من بطولة الفنان أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، وصلاح عبدالله، وتأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.





- وكل ما نفترق

كما يذاع مسلسل «وكل ما نفترق» 12:45 صباحا، الإعادة: 6:30 صباحا، من بطولة ريهام حجاج، عمرو عبدالجليل، رانيا يوسف، طارق عبدالعزيز وأحمد فهمي، وتأليف أحمد وائل ومحمد أمين راضي، وإخراج كريم العدل.





- موسى

ويعرض مسلسل «موسى»، بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب وسيد رجب ورياض الخولي، منذر رياحنة، وأسماء جلال، في تمام الساعة 6:30 مساء، الإعادة: 11:30 مساء - 11:00 صباحا، وهو من إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي.





- نجيب زاهي زركش

وأخيرا يعرض المسلسل في تمام الساعة 9:00 مساء، الإعادة: 5:30 صباحا - 1:00 ظهرا وهو من بطولة الفنان يحيي الفخراني، وهالة فاخر، وأنوشكا، ومحمد محمود، ورامز أمير، وإسلام عفيفي وكريم عفيفي، والعمل تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج شادي الفخراني.





تردد قناة دي ام سي 2021.. ومواعيد عرض مسلسلات رمضان على DMC لمتابعة جميع المسلسلات والبرامج 2021