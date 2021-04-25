إصابه 5 أشخاص إثر تعرضهم لحادث مروري بالمنيا





أصيب، مساء اليوم الأحد، 5 أشخاص إثر تعرضهم لحادث مروري بالقرب من كمين الصفا بالطريق الصحراوي الشرقي المار على محافظة المنيا، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الشرقي.



تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارًا من عمليات النجدة بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بالقرب من كمين الصفا الكائن بالطريق الصحراوي الشرقي، إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص بإصابات متنوعه ما بين سحجات وكدمات وكسور مضعفه باليد والساقين.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الشرقي.



إصابة 15 شخص بالصحراوي الغربي

فيما شهد الصحراوي الغربي الجمعة الماضية، إصابة خمس عشرة شخص إثر تعرضهم لحادث إنقلاب سيارة ربع نقل.



فقد تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا آنذاك إخطارًا من عمليات النجدة بوقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل غرب قرية بلنصورة التابعة إداريًا لمركز شرطة أبوقرقاص جنوب المنيا بالطريق الصحراوي الغربي، إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى إصابة 15 شخصا.



وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتنوعت الإصابات ما بين كسور مضاعفة وسحجات وكدمات وارتجاج بالمخ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي.



إصابه 3 أشخاص بالصحراوي الشرقى

فيما أصيب 3 أشخاص، ذات اليوم، إثر تعرضهم لحادث مروري على الطريق الصحراوى الشرقى المار على محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ فضل التكاملي، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق.