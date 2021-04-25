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رامز جلال ساخرا من لون شعر ريم مصطفى: "دي شاكيرا مصطفي"

الأحد 25/أبريل/2021 - 08:05 م
بوابة الفجر
ايه عبد العزيز
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سخر الفنان رامز جلال من لون شعر الفنانه ريم مصطفي التي وقعت ضحيه الحلقه الثالثه عشر من برنامج " رامز عقله طار".

سخر من لون شعرها قائلا:" اي الاصفر ده دي شاكيرا مصطفي

واصل سخريته من خلخال ريم قائلا:" هي ناقصه خلخال.


ويواصل النجم رامز جلال تقديم مُغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويُقدم هذا العام برنامج "رامز عقله طار"، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.

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