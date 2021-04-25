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مباحث الإسماعيلية تضبط صيدلية تبيع مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية

الأحد 25/أبريل/2021 - 07:12 م
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن الإسماعيلية من ضبط صيدلية تبيع كميات كبيرة من مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية بالقنطرة شرق.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن الإسماعيلية أخطارًا من العميد محمد الاعصر رئيس مباحث تموين المحافظة يفيد بورود معلومات لمباحث التموين بتداول صيدلية بالقنطرة شرق الإسماعيلية تبيع مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية وتالفة. وبالعرض على العميد رشاد الغمراوي مدير المباحث الجنائية، كلف العميد محمد الاعصر بتشكيل فريق بحث للتأكد من صحة المعلومات.

وبعمل التحريات السرية أثبت صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات تم القيام بالتفتيش بالتعاون مع التفتيش الصيدلي وتم ضبط المدعو" س. ب " صاحب الصيدلية، وضبط 200 عبوة متنوعة من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي. بالإضافة إلى تحرير مخالفة لتعيين أحدهم بالصيدلية بدون كرانية مزاولة المهنة.

وتم التحفظ علي المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وجاري عرضه علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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