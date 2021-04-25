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مهنئا الرئيس السيسي والجيش .. "العسومي": ذكري تحرير سيناء ستظل في وجدان كل عربي
الأحد 25/أبريل/2021 - 07:15 م
دعاء جمال
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أعرب عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، عن خالص التهنئة لمصر قيادة وشعباً بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لعيد تحرير سيناء.
وقال " العسومي"؛ في تغريدة
له عبر حسابه الرسمي على تويتر :" أتقدم بخالص التهنئة لفخامة الرئيس عبد
الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وشعبها العظيم وجنود القوات المسلحة
البواسل بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لعيد تحرير سيناء، تلك الذكرى الغالية
التي ستظل في وجدان كل عربي .. حفظ الله مصر وجيشها العظيم".
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