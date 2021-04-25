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تداول 505 شاحنة و6550 طن بضائع عامة بموانئ البحرالأحمر

الأحد 25/أبريل/2021 - 07:58 م
بوابة الفجر
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ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر أنه جرى اليوم /الأحد/ تداول 505 شاحنات و6550 طن بضائع عامة.

وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم الأحد أن حركة الواردات بلغت 5 آلاف طن بضائع عامة و298 شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات 1550 طن بضائع عامة و207 شاحنات.

وأضافت أن ميناء سفاجا استقبل ثلاث سفن (محبة، وأمل، وبوسيدون أكسبريس)، وغادرته السفينتان (الحرية، ودليلة)، كما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين (عمان وبريدج).

وأشارت الهيئة إلى أن ميناء بور توفيق استقبل السفينة الحرية وعلى متنها 421 سيارة زنة 600 طن، قادمة من ميناء جدة.

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