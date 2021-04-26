5 معلومات مهمة عن مشروع نقل ومعالجة سائل الرشيح بمدفن الوفاء والأمل

في ظل جهود وزارة البيئة لتقليل من التلوث والحفاظ علي البيئة، تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مشروع منظومة نقل ومعالجة واستقبال سائل الرشيح خارج مدفن الوفاء والأمل، بحضور ممثلين عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.





وترصد "الفجر"، أبزر معلومات عن مشروع نقل ومعالجة سائل الرشيح بمدفن الوفاء والأمل:





1_ يهدف المشروع التخلص الآمن من سائل الرشيح المتولد بالمدفن.





2- تبلغ القدرة على التخلص الآمن حوالي ٦٠م٣ يوميا عن طريق نقله خارج الموقع.





3_ كما يتم التخلص من سوائل الترشيح عن طريق اتباع نظام المعالجة المشتركة بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر.





4- تستقبل المنظومة بالمحطة سائل الرشيح، حيث يتم صرفه بطريقة تسمح بالتحكم في كميتها على مدار اليوم.





5- ويتكون المشروع من منظومات (السحب والتجميع داخل موقع الوفاء والأمل، النقل عن طريق سيارات مخصصة، الاستقبال بالجبل الأصفر، والمراقبة على مدار ٢٤ ساعة).





كما تفقدت الدكتورة ياسمين منظومة التخلص الآمن من الحمأة الموجودة في بحيرات التبخير أعلى خلايا الدفن، وسيارات الشفط المخصصة لنقل سائل الرشيح.





وتوجهت وزيرة البيئة لمحطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر لتفقد خزانات استقبال سائل الرشيح من المدفن، حيث تم الانتهاء من انشاء عدد ٥ خزانات بسعة ١٥ م٣ خزانات وتم تمهيد الطريق المؤدي لها لتسهيل مهمة السيارات الناقلة لسائل الرشيح.



