بهدف قاتل.. مانشستر سيتي يفوز على توتنهام ويتوج بلقب كأس الرابطة الإنجليزية

نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق فوزا قاتلا على نظيره توتنهام بهدف دون رد، ليتوج بطلا لمسابقة كأس الرابطة الإنجليزية للموسم الرابع على التوالي.

وفاز مانشستر سيتي على نظيره توتنهام بهدف نظيف، في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية اليوم الأحد.

وجاء هدف السيتي الوحيد عن طريق نجمه لابورتا في الدقيقة 82 من عمر المباراة، ليمنح فريقه لقبا ثمينا.

وسيطر السيتي على مجريات الأمور تماما طوال الـ90 دقيقة، وكان الفريق الأخطر طوال المباراة.