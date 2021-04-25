عدد الأجهزة المتصلة بالإنترنت ارتفع من 8 لـ24 مليار بسبب كورونا



قال محمد عاصم، مدير المقر الإقليمى لإحدي شركات الكروت مسبوقة الدفع، إن العالم كله تعرض لصدمة بسبب أزمة كورونا، وقامت الحكومات باتخاذ الكثير من القرارات مثل الحظر والتباعد الاجتماعي، ومن ثم حدث تأقلم مع أزمة كورونا.



وتابع "عاصم"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن تداعيات أزمة كورونا أدت لجلوس الكثير من الناس في المنازل، وهذا أثر على طبيعية التعامل، مشيرًا إلى أن المواطنين أصبحوا يستخدمون التعاملات الإلكترونية بشكل أكبر، وهذا واضح من خلال التعاملات المالية الإلكترونية، خاصة بسبب الخوف من التعامل من النقود بشكل مباشر.



ولفت إلى أن عدد الأجهزة المتصلة بالإنترنت في 2017 كان يقدر بـ 8 مليارات جهاز مثل الموبايل أو اللاب توب، وهذا العدد ارتفع لـ24 مليار جهاز متصل بالإنترنت في عام 2020 بسبب أزمة كورونا، وهذا الأمر زاد من طرق الدفع اللا تلامسية.



