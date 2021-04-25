إزالة 730 عقارا بمنطقة بطن البقرة بالقاهرة

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن الأعمال جارية لإزالة ٧٣٠ عقارا بمنطقة بطن البقرة العشوائية بحي مصر القديمة، تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من المناطق العشوائية بالعاصمة وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة لقاطنيها بالإضافة، لتوفير جميع الخدمات (ثقافية واجتماعية وحضارية وتعليمية ورياضة) لقاطني تلك المناطق، بما يشكل لهم نقلة حضارية.



وأشار محافظ القاهرة، إلى أن عملية نقل سكان منطقة بطن البقرة تستهدف تغيير حياة ٢٠٠٠ أسرة للأفضل بعد نقلهم إلى مساكن حضارية بمشروع الأسمرات.