300 % نسبة الارتفاع في عمليات الدفع الإلكتروني بسبب كورونا



قال محمد عاصم، المدير الإقليمي لإحدي شركات الكروت مسبوقة الدفع، إنهم قاموا بتسهيل طرق الدفع خلال أزمة كورونا، فبدلًا من ضرورة دخول العميل على التطبيق في كل تعامل لإدخال الرقم السري، تم إعداد وسيلة آمنة، حتى لا يدخل العميل الرقم السري في كل تعامل.



وتابع "عاصم"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن عمليات الدفع الإلكتروني في العالم ارتفعت بنسبة 300% من عام 2019 لـ2020، وهذا الأمر جاء بسبب أزمة كورونا.



ولفت إلى أن الدفع الإلكتروني في مصر تضاعف خلال الفترة الأخيرة؛ حيث ارتفع لـ200% بدلًا من 40%، وهذا نتيجة الجائحة، وتحرك الدولة لإصدار بعض الإجراءات التي سهلت من وسائل الدفع الإلكترونية.



