Advertisements

300 % نسبة الارتفاع في عمليات الدفع الإلكتروني بسبب كورونا

الأحد 25/أبريل/2021 - 08:23 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements

قال محمد عاصم، المدير الإقليمي لإحدي شركات الكروت مسبوقة الدفع، إنهم قاموا بتسهيل طرق الدفع خلال أزمة كورونا، فبدلًا من ضرورة دخول العميل على التطبيق في كل تعامل لإدخال الرقم السري، تم إعداد وسيلة آمنة، حتى لا يدخل العميل الرقم السري في كل تعامل.

وتابع "عاصم"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن عمليات الدفع الإلكتروني في العالم ارتفعت بنسبة 300% من عام 2019 لـ2020، وهذا الأمر جاء بسبب أزمة كورونا.

ولفت إلى أن الدفع الإلكتروني في مصر تضاعف خلال الفترة الأخيرة؛ حيث ارتفع لـ200% بدلًا من 40%، وهذا نتيجة الجائحة، وتحرك الدولة لإصدار بعض الإجراءات التي سهلت من وسائل الدفع الإلكترونية.

أخبار تهمك

تعرف على ما يحتاجه برشلونة للفوز بالليجا هذا الموسم

منذ ساعة الا ربع

شاهد أهداف مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 22 دقيقة

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأحد: البلاد تتعرض لمنخفض جوي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وفاة "عشماوي" بعد تنفيذه 1070 حكم إعدام

منذ حوالي 4 ساعات

قنبلة الموسم.. موسيماني يصر على طرد كهربا من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. التعليم تعلن اختبارات شهر أبريل المتممة للفصل الدراسي الثاني

منذ حوالي 8 ساعات

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

منذ يوم

بيان مهم من "التعليم" بشأن امتحانات الشهور لصفوف النقل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية وانخفاض الوفيات (بيان رسمي)

منذ حوالي 19 ساعة

وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء أجزاء من مناهج الثانوي

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن حكم مواجهة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

أزمة في الزمالك بسبب تجديد عقد نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

منذ ساعة

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

منذ يوم

عاجل.. انفصال عربة قطار أبوقير بالإسكندرية (صور)

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:59 م

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

07:43 م

تعرف على ما يحتاجه برشلونة للفوز بالليجا هذا الموسم

08:00 م

عاجل.. وفاة "عشماوي" بعد تنفيذه 1070 حكم إعدام

05:00 م

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

07:09 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى