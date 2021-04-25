الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي Advertisements شاهد.. أهداف مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في نهائي كأس الرابطة الأحد 25/أبريل/2021 - 07:26 م الفجر الرياضي Advertisements نجح مانشستر سيتي في الفوز بلقب كأس الرابطة الإنجليزية، بعدما فاز على توتنهام بهدف قاتل. أخبار تهمك عاجل.. وفاة "عشماوي" بعد تنفيذه 1070 حكم إعدام منذ ساعتين و 46 دقيقة عاجل.. التعليم تعلن اختبارات شهر أبريل المتممة للفصل الدراسي الثاني منذ حوالي 7 ساعات جدول ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك والبنك الأهلي منذ ساعتين و 17 دقيقة عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي منذ يوم تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأحد: البلاد تتعرض لمنخفض جوي منذ حوالي 18 ساعة برشلونة يفوز على فياريال بثنائية ليشعل صراع صدارة الدوري الإسباني منذ أقل من ساعتين شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل" منذ يوم عاجل.. أول تعليق من محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر منذ يوم عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية وانخفاض الوفيات (بيان رسمي) منذ حوالي 18 ساعة أزمة في الزمالك بسبب تجديد عقد نجم الفريق منذ ساعة الا ربع محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه منذ يوم بيان مهم من "التعليم" بشأن امتحانات الشهور لصفوف النقل منذ حوالي 8 ساعات عاجل.. انفصال عربة قطار أبوقير بالإسكندرية (صور) منذ حوالي 16 ساعة وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء أجزاء من مناهج الثانوي منذ حوالي 3 ساعات الكشف عن حكم مواجهة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا منذ أقل من ساعة قنبلة الموسم.. موسيماني يصر على طرد كهربا من الأهلي منذ ساعتين و 46 دقيقة Advertisements