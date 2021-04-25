برلماني: زيارة بن زايد تؤكد على قوة العلاقات بين مصر والإمارات

أكد الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، أن زيارة الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى للقاهرة، جاء فى توقيت هام للغاية وتؤكد قوة ومتانة العلاقات بين الشقيقتين وما تمثله من دفعة للتعاون المثمر فى كثير من القضايا.



قال "محسب"، إن اللقاء له أثر كبير فى زيادة التعاون الاقتصادى والتجارى بين الدولتين كما أن له أهمية كبيرة فى دعم كثير من القضايا منها دعم موقف مصر فى قضية سد النهضة إلى جانب التأكيد على ضرورة إعمار ليبيا وحماية أراضيها.



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك تفاهمًا متبادلًا بين الجانبين إزاء سبل التعامل مع تلك الملفات، وتم الاتفاق على الاستمرار فى بذل الجهود المشتركة سعيًا للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة، واستعادة مؤسساتها الوطنية وصون مقدراتها، لاسيما من خلال العمل على بلورة رؤية شاملة لتطوير منظومة العمل العربى المشترك، بما يكفل تعزيز القدرات العربية على مواجهة التحديات التى تواجه المنطقة والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمي.



ولفت عضو مجلس النواب إلى أن الزيارة تهدف إلى تعظيم التعاون والتنسيق المصرى الإماراتى كدعامة أساسية لحماية الأمن القومى العربى، ومواجهة التدخلات الخارجية فى الشئون السيادية لدول المنطقة، والتى أفضت إلى تأجيج التوترات والنزاعات والنشاطات الإرهابية والمتطرفة بها، كما أن مصر لها موقف ثابت تجاه أمن الخليج وترفض أية ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره.