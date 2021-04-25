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محافظة توزع وجبات إفطار على أهالي منطقة بطن البقرة

الأحد 25/أبريل/2021 - 07:29 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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وزعت محافظة القاهرة، أكثر من ١٠٠ وجبة إفطار ومياه معدنية ومشروبات رمضانية على المواطنين الذين تم نقلهم اليوم من بطن البقرة إلى الاسمرات لوصولهم قبل موعد الإفطار، بوقت قصير لا يسمح لهم بإعداد وجباتهم الخاصة.

بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة أعمال إزالة منطقة بطن البقرة العشوائية منذ الخميس الماضى ويتم نقل قاطنيها تباعًا إلى مدينة الاسمرات.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن الأعمال الجارية لإزالة ٧٣٠ عقار بمنطقة بطن البقرة العشوائية بحي مصر القديمة تأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من المناطق العشوائية بالعاصمة
وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة لقاطنيها.

وأشار محافظ القاهرة، أن عملية نقل سكان منطقة بطن البقرة تستهدف تغيير حياة ٢٠٠٠ أسرة للأفضل بعد نقلهم إلي مساكن حضارية بمشروع الاسمرات .

وأضاف محافظ القاهرة، أنه تم إخلاء ٤٣ عقار بالمنطقة حتى الآن مشيرًا إلى أن جميع الوحدات السكنية الجديدة التى ينقل لها المواطنين مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم ( وحدات صحية .. مركز شباب .. مدارس ).

واشار المحافظ إلى أنه تم توفير اتوبيسات لنقل الأهالي لمساكنهم الجديدة وسيارات لنقل منقولاتهم وأمتعتهم الخفيفة ، وكذلك عدد من العمال للمساعدة في عملية النقل والتسكين.

وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى للانتهاء من إزالة المناطق العشوائية الخطرة مشيرًا إلى انه جارى الانتهاء من عدد من مشروعات الاسكان لنقل باقى سكان العشوائيات الخطرة إليها.









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