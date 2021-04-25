الذكرى ١٦٢ لإنشاء مدينة بورسعيد

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد التهنئة إلى أبناء المحافظة بمناسبة الذكري ١٦٢ لإنشاء المدينة والذي يوافق ٢٥ أبريل ١٨٥٩.



وأكد المحافظ أن المدينة رغم حداثة عمرها الا انها ولدت مدينة عملاقة وتم تصنيفها من بين المدن العالمية التي يشار إليها بالبنان لما شهدتة من احداث هامة علي مدي تاريخها ولكن يبقي الرمز الاهم في تاريخها انها أصبحت مدينة النضال والبسالة ليصبح اسم بورسعيد الباسلة تعبير مشترك لا ينفصل عن بعضة كما تواصل بورسعيد في العصر الحديث ريادتها بعد ان أصبحت في الوقت الحاضر قاطرة التنمية الاقتصادية لمصر بتوجيهات ودعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية





وأكد المحافظ باننا لايمكن أن ننسي علي مدار عمر المدينة الرموز والقيادات التي قدمتها بورسعيد في مختلف المجالات وعلينا أن نعمل جميعا علي الحفاظ علي هذا التاريخ المجيد ومضاعفة الجهد ليظل اسم بورسعيد مسجلا بحروف من نور في تاريخ الإنسانية جمعاء