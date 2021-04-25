العراق تغلي.. حريق بمستشفى شهير وقرارات صادمة من الحكومة

لا يمكن تخيل ما حدث بين ليلة وضحاها في بلاد الرافدين، فبعد أن كانت العراق متجهة نحو طريق النهضة والتقدم وقع حادق جعلها تعود إلى الوراء خطوات.

فشهدت العراق خلال الساعات القليلة الماضية حريق هائل في إحدى المستشفيات الخطيرة والتي على إثرها اتخذت السلطات العراقية قرارات صادمة.

إيقاف عن العمل

كما ذكرنا في السابق، أنه بعد ساعات قليلة من حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد ومصرع عشرات الأشخاص كانت قد اتخذت الحكومة العراقية قرارات صادمة.

فأعلنت الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي بإيقاف كلا من وزير الصحة ومحافظ بغداد ومدير عام دائرة صحة الرصافة عن العمل وإحالتهم للتحقيق بعد حادث المستشفى.

وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء خلال الجلسة الاستثنائية للمجلس الوزراء والتي تمت مناقشة الحادث المأساوي والذي تقرر فيها تشكيل لجنة تحقيق برئاسة وزير الداخلية، وعضوية كل من وزير التخطيط ووزير العدل ورئيس هيئة النزاهة ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي وممثل عن مجلس النواب/ عضو مراقب.

عشرات الضحايا

وفي سياق متصل، كانت قد أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم، الأحد، عن ارتفاع عدد ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد إلى 82 قتيلا و110 مصابين، مشيرة إلى أن من بين المصابين حالات حرجة.

البيت الأبيض والمساعدة

بالإضافة إلى ما سبق ذكره، فإن البيت الأبيض والإدارة الأمريكية كانت قد خرجت اليوم من أجل تقديم المساعدة إلى الحكومة العراقية بعد الحريق المأساوي.

ومن جانبه، كانت قد أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في عن حزن الجانب الأمريكي لضحايا الحريق الذي أسفر أيضا عن إصابة 110 أشخاص على الأقل.

وكان قد اندلع الحريق مساء أمس في الطابق المخصص للإنعاش الرئوي في مستشفى ابن الخطيب جراء انفجار عبوة أكسجين، وكانت هناك احتمالات بأن يعود سبب الحادث إلى عدم الالتزام بشروط السلامة.