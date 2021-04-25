تشكيل الزمالك المتوقع ضد البنك الأهلي في الدوري المصري

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تشكيل الزمالك المتوقع ضد البنك الأهلي في الدوري المصري
الأحد 25/أبريل/2021 - 07:35 م
علي خلاف
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يسعى المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لمواصلة صراع الحفاظ على قمة ترتيب الدوري المصري الممتاز، حينما يواجه البنك الأهلي مساء الإثنين المقبل لحساب منافسات الجولة السابعة عشر المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
تشكيل الزمالك المتوقع أمام البنك الأهلي في الدوري المصري
ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي لحساب منافسات الجولة السابعة عشر المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء غد الإثنين.
وتنقل قناة الزمالك ضد البنك الأهلي بالجولة السابعة عشر المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حصريا عبر قناة أون تايم سبورتس 1، على أرضية ملعب ستاد السلام.
ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تشكيل الفارس الأبيض أمام البنك الأهلي كالآتي:-
حراسة المرمى:- محمد أبو جبل
خط الدفاع:- حازم إمام - محمود علاء - محمود حمدي الونش - أحمد أبو الفتوح
خط الوسط:- طارق حامد - فرجاني ساسي
خط الهجوم:- أشرف بن شرقي - يوسف أوباما - شيكابالا
مهاجم صريح:- سيف الدين الجزيري.
الجدير بالذكر أن الفارس الأبيض يحتل قمة ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، برصيد برصيد 36 نقطة من 16 مباراة خاضها الفريق في المنافسة المحلية هذا الموسم.
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