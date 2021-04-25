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تشكيل الزمالك المتوقع ضد البنك الأهلي في الدوري المصري

الأحد 25/أبريل/2021 - 07:35 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يسعى المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لمواصلة صراع الحفاظ على قمة ترتيب الدوري المصري الممتاز، حينما يواجه البنك الأهلي مساء الإثنين المقبل لحساب منافسات الجولة السابعة عشر المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام البنك الأهلي في الدوري المصري

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي لحساب منافسات الجولة السابعة عشر المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء غد الإثنين.

وتنقل قناة الزمالك ضد البنك الأهلي بالجولة السابعة عشر المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حصريا عبر قناة أون تايم سبورتس 1، على أرضية ملعب ستاد السلام.

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تشكيل الفارس الأبيض أمام البنك الأهلي كالآتي:- 

حراسة المرمى:- محمد أبو جبل

خط الدفاع:- حازم إمام - محمود علاء - محمود حمدي الونش - أحمد أبو الفتوح

خط الوسط:- طارق حامد - فرجاني ساسي

خط الهجوم:-  أشرف بن شرقي - يوسف أوباما - شيكابالا

مهاجم صريح:- سيف الدين الجزيري.

الجدير بالذكر أن الفارس الأبيض يحتل قمة ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، برصيد برصيد 36 نقطة من 16 مباراة خاضها الفريق في المنافسة المحلية هذا الموسم.

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