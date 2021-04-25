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"عاصم": بوابة مصر الرقمية تقدم هذه الخدمات للمواطن

الأحد 25/أبريل/2021 - 08:49 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال محمد عاصم، المدير الإقليمي لإحدي شركات الكروت مسبقة الدفع، إن التكنولوجيا قامت بتوفير العديد من الوظائف، وهذا واضح من خدمات التوصيل للمنازل التي يعمل فيها الكثير.

وتابع "عاصم"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن هناك تحدي كبير جدًا لدى الشركة خلال الفترة المقبلة في تقديم منتجات جديدة للمواطن المصري، معقبًا: "التحدي الأكبر إني أفهم العميل عايز أيه، وابدأ أقدم الحلول والخدمات".

وأشار إلى أن بوابة مصر الرقمية في بث تجريبي الآن، وعليها بعض الخدمات، وخلال الفترة المقبلة ستقدم كافة الخدمات مثل دفع رسوم الكهرباء والمياه، وتجديد رخصة السيارة، والعديد من الخدمات الأخرى بشكل يومي، في إطار التسريع نحو التحول الرقمي.

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