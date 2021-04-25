منى عبد الوهاب: لست معقدة من الارتباط بالرجال و"محدش مالي عيني"



أكدت المذيعة منى عبد الوهاب، أنها تعرضت لمرات متعددة من الارتباط والخطوبة، وسخرت قائلة: "أنا من كتر خطابي بورت.. ومحدش ملى عيني، ولكني لست معقدة من الرجال، كما أن هناك بعض المحاولات لتخطي الحد الموضوع"



وأضافت "عبد الوهاب"، خلال حوارها ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الارتباط أن يكون هناك طرف آخر يجعلك أفضل نسخة من نفسك، منوهة إلى أنها خاضت 3 تجارب في الخطوبة وجميعها كانت جيدة جدًا، إلا أن فترة التنفيذ كانت تنتهي العلاقة بينهم، موضحة أن خطوبتها الأولى كانت في المراهقة والخطوبة الثانية كانت حب حياتها والأخيرة أكثر شخص مناسب لها.



وتابعت: "الراحة أهم من الحب، وأنا مش خائفة من لفظ "عانس"، كما أنها ليست عانس، مؤكدة أنها قادرة على الزواج ورفضته أكثر من مرة، وأن أهلها راضين لما تعيشه الآن.