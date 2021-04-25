Advertisements

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

الأحد 25/أبريل/2021 - 07:43 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
كشفت هيئة الأرصاد الجوية، منذ قليل، عن رصد الأقمار الصناعية حركة نشاط الرياح، حيث تكون مثيرة للأتربة في سماء القاهرة وباقي محافظات شمال الصعيد مع دخول الهواء البارد وعليه تبدا درجات الحرارة في الانخفاض بعد أن سجلت درجة الحرارة الفعليه علي القاهرة اليوم ٣٧ درجة.

وحذرت الهيئة المواطنين، حيث تكون رياح مثيرة للرمال ممما تؤدي الي خفض مستوى الرؤية الأفقية الى ٣٠٠٠متر.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ليوم غدا الاثنين، اليوم الرابع عشر من أيام شهر رمضان المعظم، حيث يشهد انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة، ويسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة جنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على جنوب البلاد.

وأوضحت الهيئة، أن غدا الاثنين، يشهد نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى الوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد وجنوب سيناء.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين، القاهرة الكبرى العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة والوجه البحرى العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة والسواحل الشمالية الغربية العظمى 22 درجة والصغرى 16 درجة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 32 درجة والصغرى 23، وشمال الصعيد العظمى 30 درجة والصغرى 21، وجنوب الصعيد العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة.
تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة
تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة
تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة
تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

أخبار تهمك

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

منذ يوم

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

منذ ساعة

عاجل.. وفاة "عشماوي" بعد تنفيذه 1070 حكم إعدام

منذ حوالي 4 ساعات

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

منذ يوم

وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء أجزاء من مناهج الثانوي

منذ حوالي 4 ساعات

بيان مهم من "التعليم" بشأن امتحانات الشهور لصفوف النقل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

منذ ساعة الا ربع

أزمة في الزمالك بسبب تجديد عقد نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن حكم مواجهة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

قنبلة الموسم.. موسيماني يصر على طرد كهربا من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على ما يحتاجه برشلونة للفوز بالليجا هذا الموسم

منذ 43 دقيقة

عاجل.. التعليم تعلن اختبارات شهر أبريل المتممة للفصل الدراسي الثاني

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد أهداف مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية وانخفاض الوفيات (بيان رسمي)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. انفصال عربة قطار أبوقير بالإسكندرية (صور)

منذ حوالي 17 ساعة

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأحد: البلاد تتعرض لمنخفض جوي

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:59 م

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

07:43 م

تعرف على ما يحتاجه برشلونة للفوز بالليجا هذا الموسم

08:00 م

عاجل.. وفاة "عشماوي" بعد تنفيذه 1070 حكم إعدام

05:00 م

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

07:09 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى