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أمطار على هذه المناطق.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

الأحد 25/أبريل/2021 - 07:54 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس ليوم غد الإثنين، حيث تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة.

وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من نشاط الرياح، حيث تكون مثيرة للأتربة مما تؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضحت، أن البلاد تشهد غدا الإثنين، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبري والوجه البحري، بينما يكون معتدل السواحل الشمالية.

وأكدت الهيئة أن شمال الصعيد وجنوب سيناء يشهد طقس حار بينما شديد الحرارة علي جنوب الصعيد

وتتوقع الهيئة، أن يسود ليلا طقس لطيف علي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية بينما يكون معتدل علي جنوب وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، غدًا الإثنين، حيث يشهد نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى الوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد وجنوب سيناء، وسقوط فرص أمطار خفيفة علي السواحل الشمالية الغربية (30% تقريبا) علي فترات متفرقة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة الي مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين الي 3 متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة الي ممضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف الي 3 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين، القاهرة الكبرى العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة والوجه البحرى العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة والسواحل الشمالية الغربية العظمى 22 درجة والصغرى 16 درجة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 32 درجة والصغرى 23، وشمال الصعيد العظمى 30 درجة والصغرى 21، وجنوب الصعيد العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة.
أمطار على هذه المناطق.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد
أمطار على هذه المناطق.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

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