عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق





طالب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إدارة ناديه بالرحيل عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة

.

ودخل محمد عواد حارس مرمى الزمالك، في أزمات خلال الساعات الماضية مع الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون المدير الفني، رفض بسببها الاستمرار.





ويعاني عواد على مدار الموسم الماضي والحالي، من تهميش دوره داخل الفريق، وابتعاده عن حسابات الجهاز الفني تمامًا، لحساب محمد ابوجبل ومحمود جنش.





ويمتلك عواد عدة عروض خارجية، أبرزها من الدوري السعودي، للحصول على توقيعه، حيث من المقرر أن يحسم موقفه بنهاية الموسم الجاري.



