تعرف على ما يحتاجه برشلونة للفوز بالليجا هذا الموسم

يحتل نادي برشلونة المركز الثالث في ترتيب الدوري الأسباني برصيد 71 نقطة وذلك عقب فوزه اليوم على نادي فياريال بهدفين مقابل هدف، بينما يتصدر نادي أتلتيكو مدريد الدوري برصيد 73 نقطة ويليه نادي ريال مدريد برصيد 71 نقطة، ويتبقى لبرشلونة 6 مبارايات في الدوري الأسباني وهم مباراة: غرناطة، فالنسيا، أتلتيكو مدريد، ليفانتي، سيلتا فيجو، إيبار، لتعرف ما يحتاجه الفريق لكي يفوز بلقب الليجا.





ما يحتاجه من نقاط:

_ إذا فاز برشلونة في الـ 6 مبارايات المتبقين له سوف يرتفع عدد نقاطه إلى 89 نقطة مما يرشحه وبقوة للفوز بالدوري الأسباني.

- وفي حالة تعادلة في الـ 6 مبارايات سوف يرتفع رصيده إلى 77 نقطة مما يضعف إحتمالية فوزه بالدوري.

- وأخيرا إذا خسر في الـ 6 مبارايات سوف يصبح فوزه باللقب أمر مستحيل مع العلم أن يتبقى لنادي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد مبارايات متبقية بالدوري.





ما يحتاجه من لاعبين:

- يحتاج برشلونة إلى ظهير أيمن حيث يجيد الدفاع والهجوم معا بالإضافة إلى ألابا.

- وأيضا ليحتاج إلى مدافع يساعد بيكيه في مركزه الدفاعي بسبب تراجع مستواه بالفترة الأخيرة.

- يحتاج إلى لاعب خط وسط جيد يكون بديل لبوسكيتس.





مازال برشلونة أمامه فرصة للفوز إذا تفادى أخطائه وركز على خط الدفاع، فمن أكثر الأسباب تأثيرا في تراجع مستوى برشلونة هو رحيل الأوروجواني لويس سواريز مهاجم الفريق إلى أتلتيكو مدريد في نهاية عام 2020.