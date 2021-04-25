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تعرف على ما يحتاجه برشلونة للفوز بالليجا هذا الموسم
الأحد 25/أبريل/2021 - 08:00 م
بسمة الجاويش
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يحتل نادي برشلونة المركز الثالث في ترتيب الدوري الأسباني برصيد 71 نقطة وذلك عقب فوزه اليوم على نادي فياريال بهدفين مقابل هدف، بينما يتصدر نادي أتلتيكو مدريد الدوري برصيد 73 نقطة ويليه نادي ريال مدريد برصيد 71 نقطة، ويتبقى لبرشلونة 6 مبارايات في الدوري الأسباني وهم مباراة: غرناطة، فالنسيا، أتلتيكو مدريد، ليفانتي، سيلتا فيجو، إيبار، لتعرف ما يحتاجه الفريق لكي يفوز بلقب الليجا.
ما يحتاجه من نقاط:
_ إذا فاز برشلونة في الـ 6 مبارايات المتبقين له سوف يرتفع عدد نقاطه إلى 89 نقطة مما يرشحه وبقوة للفوز بالدوري الأسباني.
- وفي حالة تعادلة في الـ 6 مبارايات سوف يرتفع رصيده إلى 77 نقطة مما يضعف إحتمالية فوزه بالدوري.
- وأخيرا إذا خسر في الـ 6 مبارايات سوف يصبح فوزه باللقب أمر مستحيل مع العلم أن يتبقى لنادي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد مبارايات متبقية بالدوري.
ما يحتاجه من لاعبين:
- يحتاج برشلونة إلى ظهير أيمن حيث يجيد الدفاع والهجوم معا بالإضافة إلى ألابا.
- وأيضا ليحتاج إلى مدافع يساعد بيكيه في مركزه الدفاعي بسبب تراجع مستواه بالفترة الأخيرة.
- يحتاج إلى لاعب خط وسط جيد يكون بديل لبوسكيتس.
مازال برشلونة أمامه فرصة للفوز إذا تفادى أخطائه وركز على خط الدفاع، فمن أكثر الأسباب تأثيرا في تراجع مستوى برشلونة هو رحيل الأوروجواني لويس سواريز مهاجم الفريق إلى أتلتيكو مدريد في نهاية عام 2020.
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