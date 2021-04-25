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اسم الشهرة 12.. حكاية محمود كهربا «الفولت العالي» في القلعة الحمراء

الأحد 25/أبريل/2021 - 08:00 م
كهربا
كهربا
علاء خليف
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اشتهر العديد من نجوم الكرة المصرية في مختلف الأجيال بـ"أسماء شهرة" بعيدة تمامًا عن أسمائهم الحقيقية ولا صلة لها بهم من قريب أو بعيد، منهم بعض اللاعبين الذين اشتهروا بأسماء نجوم الكرة العالمية، وآخرين كان هناك حكايات مثيرة وراء أسمائهم الغريبة الذي ارتبطت بهم وكانت سببًا في شهرتهم الواسعة بملاعب الساحرة المستديرة.
ويقدم "الفجر الرياضي" خلال شهر رمضان المبارك سلسلة حلقات يومية بعنوان "اسم الشهرة" يستعرض خلالها حكايات أبرز أسماء الشهرة لنجوم الكرة المصرية عبر التاريخ:-
نتناول في الحلقة الثانية عشر من سلسلة "اسم الشهرة" حكاية محمود عبد المنعم الشهير بـ"كهربا" نجم الأهلي ومنتخب مصر أحد المواهب الكروية المميزة الساحة الرياضية حاليًا، ونستعرض في حلقة اليوم سبب تسميته بـ"كهربا" ومن أطلق عليه هذا الاسم الذي كان سببًا في شهرته الواسعة في ملاعب الساحرة المستديرة، وحتى انضمامه للقلعة الحمراء مجددًا في الموسم الماضي.

وأطلق اسم "كهربا" على نجم الأهلي، مدربه السابق في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي بدر رجب، وذلك بسبب طاقته المفرطة وحركته الزائدة والمفاجئة، وسرعته في الملعب، وظل الجميع في القلعة الحمراء وزملائه ينادونه بهذا الاسم حتى عرفه الجمهور واشتهر به بشكل واسع خلال مشواره الكروي، ولا يزال الاسم مرتبط به حتى الآن.

محمود كهربا من مواليد 13 أبريل لعام 1994 في القاهرة، بدأ مشواره في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي انتقل بعدها لنادي انبي ولعب معه 35 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع هدفين، بعدها انتقل لنادي لوزيرن السويسري معارا ولعب 19 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع هدف، ثم انتقل لنادي جراسهوبرز ولعب معه 17 مباراة وسجل هدفين وصنع مثلهما.

انتقل كهربا إلى الزمالك عام 2015 ولعب معه 82 مباراة وسجل 27 هدفا، وصنع 24 هدفا، ثم انتقل لنادي اتحاد جدة على سبيل الإعارة وشارك في 53 مباراة وسجل 24 هدفا وصنع 9 أهداف، عاد بعدها للقلعة البيضاء ولعب معه عام واحد، بعدها رحل بشكل مفاجئ لنادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي وشارك في 5 مباريات وسجل هدف وحيد، قبل عودته لمصر والانتقال للأهلي وشارك معه في 42 مباراة وسجل 12 هدفا وصنع 5 أهداف.

أما مع منتخب مصر لعب محمود كهربا 27 مباراة دولية، وسجل 4 أهداف وصنع 3 أهداف وحصل على 5 بطاقات صفراء.

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