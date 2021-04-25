يحيى الفخراني ينقذ إسلام إبراهيم من الاعتداء عليه في الحلقة الثالثة عشر من "نجيب زاهي زركش"

انتهت قناة"ON" منذ قليل بعرض الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "نجيب زاهي زركش"، للفنان يحيى الفخراني، ودارت الأحداث حول

ذهاب "ليالي" نهى عابدين للجلوس مع "نجيب" يحيى الفخراني، وتخبره أنها تريد قتل والدها، وتطلب منه مساعدتها لأنه تزوج بعد والدتها بخمس سيدات، ورفض الإنفاق عليها بعدما علم بمرضها، فيحاول تهدأتها، ويعطيها بعض الأموال لكي تنفقها على علاج والدتها، فيخبره "طريف" محمد محمود أن تفعل ذلك بهدف النصب عليه، فيخبره أنه يشتاق للذهاب للكباريه، ويطلب منه أن يصنع له كباريه داخل المنزل، فتقوم "ليالي" بالرقص له ويقوم طريف بإلقاء الأموال عليها، ثم تقوم بعدها بالغناء له.



انفعال "نهى" على "مؤنس"محمد يسري بسبب موافقتها على العمل مع والدته، وأنه لم ينفذ اتفاقه معها، فتطلب منه ألا يتحدث معها مرة أخرى الإ عندما يقنع والدته بالموافقة على الزواج منها.



ذهاب" نانسي" رنا رئيس لمقابلة"مؤنس"، وتخبرها "سحر" هالة مرزوق صديقته بأنه لا يحبها وأنه كل يوم مع فتاة، ثم تمشي وتتركهم فيلحق بها "مسعد" ويسألها عن سبب ما قالته لتخبره أنها فتاة بريئة، ويجب عليه أن يحبها أو أن يتركها في حالها، ليسألها عما إذا كانت قد فعلت ذلك بسبب شعورها بالغيرة عليه، لتخبره أنها لا تحبه وأنها إذا كانت تحبه كانت ستجعله يقع في غرامها.



فيعود "مسعد" لـ"نانسي" ويخبرها أنها يجب ألا تستمع لكلامها، فتخبره أنها لطيفة جدًا، وأنها لم تشعر بالغضب من كلامها، وأنها قابلته من أجل أن تتعلم منه عن الأمور التي لا تفهمها.



يذهب "نجيب" لمقابلة "سعيد" ليعرف منه عن الأخطاء الموجودة في الحسابات، ويطلب منه ألا يخبر" سعد" أو" مؤنس" بزيارته له، وعند جلوسه معه فإذا بشخص يُدعى "عاشور" يطرق بابه، ويطلب منه

أن يعيد له كل جنيهًا أخذه منه والده الراحل، فيطلب أنه يغادر منزله بححة أنه سيعيد الأموال إليه في وقت لاحق، فيرفض ويقوم برفع المطواة عليه، فيخرج "نجيب"

لينقذه.



مسلسل نجيب زاهى زركش، بطولة يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج سينرجى.