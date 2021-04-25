Advertisements

يحيى الفخراني ينقذ إسلام إبراهيم من الاعتداء عليه في الحلقة الثالثة عشر من "نجيب زاهي زركش"

الأحد 25/أبريل/2021 - 09:03 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
انتهت قناة"ON" منذ قليل بعرض الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "نجيب زاهي زركش"، للفنان يحيى الفخراني، ودارت الأحداث حول
ذهاب "ليالي" نهى عابدين للجلوس مع "نجيب" يحيى الفخراني، وتخبره أنها تريد قتل والدها، وتطلب منه مساعدتها لأنه تزوج بعد والدتها بخمس سيدات، ورفض الإنفاق عليها بعدما علم بمرضها، فيحاول تهدأتها، ويعطيها بعض الأموال لكي تنفقها على علاج والدتها، فيخبره "طريف" محمد محمود أن تفعل ذلك بهدف النصب عليه، فيخبره أنه يشتاق للذهاب للكباريه، ويطلب منه أن يصنع له كباريه داخل المنزل، فتقوم "ليالي" بالرقص له ويقوم طريف بإلقاء الأموال عليها، ثم تقوم بعدها بالغناء له.

انفعال "نهى" على "مؤنس"محمد يسري بسبب موافقتها على العمل مع والدته، وأنه لم ينفذ اتفاقه معها، فتطلب منه ألا يتحدث معها مرة أخرى الإ عندما يقنع والدته بالموافقة على الزواج منها.

ذهاب" نانسي" رنا رئيس لمقابلة"مؤنس"، وتخبرها "سحر" هالة مرزوق صديقته بأنه لا يحبها وأنه كل يوم مع فتاة، ثم تمشي وتتركهم فيلحق بها "مسعد" ويسألها عن سبب ما قالته لتخبره أنها فتاة بريئة، ويجب عليه أن يحبها أو أن يتركها في حالها، ليسألها عما إذا كانت قد فعلت ذلك بسبب شعورها بالغيرة عليه، لتخبره أنها لا تحبه وأنها إذا كانت تحبه كانت ستجعله يقع في غرامها.

فيعود "مسعد" لـ"نانسي" ويخبرها أنها يجب ألا تستمع لكلامها، فتخبره أنها لطيفة جدًا، وأنها لم تشعر بالغضب من كلامها، وأنها قابلته من أجل أن تتعلم منه عن الأمور التي لا تفهمها.

يذهب "نجيب" لمقابلة "سعيد" ليعرف منه عن الأخطاء الموجودة في الحسابات، ويطلب منه ألا يخبر" سعد" أو" مؤنس" بزيارته له، وعند جلوسه معه فإذا بشخص يُدعى "عاشور" يطرق بابه، ويطلب منه
أن يعيد له كل جنيهًا أخذه منه والده الراحل، فيطلب أنه يغادر منزله بححة أنه سيعيد الأموال إليه في وقت لاحق، فيرفض ويقوم برفع المطواة عليه، فيخرج "نجيب"
لينقذه.

مسلسل نجيب زاهى زركش، بطولة يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج سينرجى.

أخبار تهمك

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

منذ يوم

تعرف على ما يحتاجه برشلونة للفوز بالليجا هذا الموسم

منذ ساعة و 19 دقيقة

وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء أجزاء من مناهج الثانوي

منذ حوالي 5 ساعات

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأحد: البلاد تتعرض لمنخفض جوي

منذ حوالي 20 ساعة

المصائب تلاحقها.. الانفجارات تدوي في إسرائيل ووزارة الدفاع ترفض التعليق لحفظ ماء الوجه

منذ أقل من نصف ساعة

برشلونة يحدد سعر بيع نجمه

منذ أقل من ساعة

قنبلة الموسم.. موسيماني يصر على طرد كهربا من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. انفصال عربة قطار أبوقير بالإسكندرية (صور)

منذ حوالي 17 ساعة

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

منذ ساعة و نصف

نجم الأهلي يضع موسيماني في ورطة قبل الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية وانخفاض الوفيات (بيان رسمي)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. وفاة "عشماوي" بعد تنفيذه 1070 حكم إعدام

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. التعليم تعلن اختبارات شهر أبريل المتممة للفصل الدراسي الثاني

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

منذ ساعة و 20 دقيقة

بيان مهم من "التعليم" بشأن امتحانات الشهور لصفوف النقل

منذ حوالي 10 ساعات

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:59 م

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

07:43 م

عاجل.. وفاة "عشماوي" بعد تنفيذه 1070 حكم إعدام

05:00 م

تعرف على ما يحتاجه برشلونة للفوز بالليجا هذا الموسم

08:00 م

برشلونة يحدد سعر بيع نجمه

08:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى