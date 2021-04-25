السعودية تنقذ نفسها من كارثة بسبب لبنان وتصدر عدة قرارات صادمة

خرج عن إطار العقل، حاولت لبنان هذه الدولة العربية تهريب الممنوعات إلى المملكة العربية السعودية دون رادع.

فخرج الجميع للاستغراب والانددهاش بسبب الأمر ذاته وبشكل خاص في أعقاب اتخاذ المملكة العربية السعودية قرارات صادمة تجاه هذه الدولة العربية والتي تربطها علاقات وثيقة ليست وليدة اليوم.

600 مليون حبة مخدرة

وفي سياق متصل، كان قد أعلن وليد بخاري، السفير السعودي لدى لبنان اليوم الأحد بأنه قد تم ضبط أكثر من 600 مليون حبة مخدرة ومئات كيلوجرامات الحشيش وكانت أكثرها مصدرة من لبنان.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قال سفير السعودية لدى لبنان بإن الكميات التي يتم إحباط تهريبها كافية لإغراق الوطن العربي بأكمله بالمخدرات والمؤثرات العقلية وليس السعودية وحدها.

حظر دخول الخضروات والفاكهة

وفي وقت سابق، كانت قد أعلنت وزارة الداخلية السعودية بمنع دخول الفواكه والخضروات اللبنانية إلى أراضيها، مؤكدة أن السبب وراء القرار هو تزايد عمليات تهريب المخدرات عبر شحناتها.

بالإضافة إلى ذلك، كانت قد طالبت المملكة السلطات اللبنانية بتقديم ضمانات بإيقاف هذه العمليات، وذلك بعد إحباط محاولة تهريب 2.4 مليون حبة مخدر من لبنان إلى السعودية.

وأشارت الداخلية السعودية إلى أنها سوف تستمر بالاشتراك مع الجهات المعنية في متابعة ورصد الإرساليات القادمة من الجمهورية اللبنانية، للنظر في مدى الحاجة إلى اتخاذ إجراءات مماثلة تجاه كل تلك الإرساليات.

رد رسمي من لبنان

وبناءا على ما سبق ذكره، كانت قد خرجت الخارجية اللبنانية من أجل الرد على قرار المملكة، مؤكدة بأنها قد تلقت من قبل المملكة من السفارة السعودية لدى بيروت القرار قبل إعلانه بشكل رسمي.

وفي سياق متصل، كان قد أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال أنه سيرفع الأمر لكبار المسؤولين.