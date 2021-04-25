نائب بالشيوخ: تحرير سيناء من أيام العزة والكرامة في تاريخ مصر الحديث

هنأ المهندس حازم الجندي، عضو لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، جموع الشعب المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة بمناسبة عيد تحرير سيناء.



وقال المهندس حازم الجندي، إن عيد تحرير سيناء، يظل أحد الأيام الفارقة فى تاريخ الدولة المصرية، وهو ما يؤكد الجهدٌ الكبير الذي تم بذلة لإعادة كل شبر من تراب هذا الوطن، لافتا أن تلك الذكري تستوجب علينا جميعًا بأن نصطف حول الوطن وخلف القيادة السياسية في مواجهة التحديات التى تحاك بأمننا القومي.



وأضاف الجندى، في بيان له اليوم، أن هذه المناسبة ستظل دومًا في وجدان الأجيال المتعاقبة وهي خير دليل على التضحيات التى يتم تقديمها ورمزًا للصمود من أجل الحفاظ على مصرنا الحبيبة دون التفريط ولو في شبر واحد من ترابها.



ولفت عضو مجلس الشيوخ، أن هناك ربط ما بين التنمية في سيناء والبطولات التى حققها الجيش المصرى في حرب أكتوبر وتحرير سيناء، مؤكدا أنه بروح انتصارات أكتوبر تستمر الدولة على عهدها ونهجها والطريق التى قامت به القوات المسلحة من جهود الحرب والتنمية فى وقت واحد.