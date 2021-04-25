محافظ القاهرة: نقل 2000 أسرة من منطقة بطن البقرة إلى الأسمرات

قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن عملية نقل سكان منطقة بطن البقرة بمصر القديمة، تستهدف تغيير حياة ٢٠٠٠ أسرة للأفضل بعد نقلهم إلى مساكن حضارية بمشروع الأسمرات.



وأضاف محافظ القاهرة، أنه تم إخلاء ٤٣ عقارا بالمنطقة حتى الآن من إجمالي ٧٣٠ أخرى جار إزالتهم، مشيرًا إلى أن جميع الوحدات السكنية الجديدة، التي ينقل إليها المواطنون مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم.



وأشار المحافظ، إلى أنه تم توفير أتوبيسات لنقل الأهالي لمساكنهم الجديدة وسيارات لنقل منقولاتهم وأمتعتهم، مع توفير عدد من العمال للمساعدة في عملية النقل والتسكين.

