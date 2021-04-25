نجاة عمرو عبد الجليل من الموت وانكشاف سر غادة عبد الرازق..الحلقة الـ14 من "لحم غزال"

بدأت منذ قليل أحداث الحلقة الـ14 من مسلسل "لحم غزال" والمذاع على قناة "mbc مصر" في تمام الساعة الـ8 مساء.



وشهدت بداية الحلقة نقل "صبحي" عمرو عبد الجليل إلى المستشفى، حيث تعرض لوعكة صحية بسبب تناوله المخدرات.



وسامحته المعلمة قدرية "وفاء عامر" زوجته، كما شهدت الحلقة مقابلة "سيد" خالد كمال لـ"شوقي" زوج "شوق، حيث علم كل أسرار غادة عبد الرازق كما علم بيعها للمخدرات وقرر مساعدتها في ذبك.



مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

