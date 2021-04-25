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غادة عبد الرازق تكشف لـ شريف سلامة سبب هروب نجلها..الحلقة الـ14 من "لحم غزال"

الأحد 25/أبريل/2021 - 09:06 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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بدأت منذ قليل أحداث الحلقة الـ14 من مسلسل "لحم غزال" والمذاع على قناة "mbc مصر" في تمام الساعة الـ8 مساء.

وشهدت الحلقة زيارة "علي مأمون"، و"غزال" لقبر والدها، وسردت "غزال" له تفاصيل عن حياتها وسبب هروب نجلها، كما سرد لها سبب العداوة النابعة بينه وبين "صبحي" عمرو عبد الجليل.

ويرجع السبب في العداوة بينهما هو غيرة "صبحي" منه، بسبب تعليمه وحب السيدات له وذلك بالرغم من تربية "مأمون" لـ"صبحي".

مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

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