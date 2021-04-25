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"الملا" يصدر حركة تنقلات موسعة بهيئة البترول والشركات التابعة

الأحد 25/أبريل/2021 - 08:37 م
المهندس طارق الملا وزير البترول
المهندس طارق الملا وزير البترول
الفجر الاقتصادي
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أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تنقلات وتكليفات لرؤساء الشركات ونواب رؤساء الهيئة والشركات القابضة، لدعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية المستهدفة وتبادل الخبرات اللازمة.

وشملت الحركة شغل بعض المواقع التي خلت وسوق تخلو بخروج شاغليها لسن التقاعد القانوني، وشملت التالي أسمائهم:

– المهندس مجدي عبدالتفاح توقيق عبدالله نائبًا للرئيس التنفيذي للهيئة للنقل والتوزيع، وعضوا بالمجلس التنفيذي للهيئة بالهيئة العامة للبترول.

– المحاسب عادل فاروق عياد نائبًا لرئيس الشركة للشئون المالية والتجارية وعضوا بمجلس الادارة بشركة جنوب الوادي القابضة للبترول.

– المهندس أيمن نجيب رئيسًا لمجلس إدارة شركة التعاون لللبترول

الكيميائي هشام فتحي عبدالله أيوب رئيسا لمجلس ادارة شركة السويس لتصنيع البترول.

– المهندس مبروك عبدالله عامر رئيسا لمجلس ادارة شركة العامرية لتكرير البترول اعتبارا من 24 يوليو 2021.

– المهندس نائل عبدالرحمن محمد درويش رئيسا لمجس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لتشغيل وصيانة المشروعات “إيبروم“.

– المهندس أحمد فؤاد سيد رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية للصيانة البترولية “بترومنت”.

– الكيميائي صلاح جابر رزق بهنسي رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات “إنربك”.


 
– المهندس أحمد بهجت عبدالفتاح رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية للبترول

– حسانين محمد حسانين رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الغاز الطبيعي للسيارات كارجاس.

– المهندس عبدالناصر عبدالرحمن مصطفى رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أمل للبترول اعتبارا من 6 مايو 2021

المحاسب احمد محمد عبدالمطلب موسى رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز بوتاجاسكو

– المحاسب مصطفى السيد إبراهيم رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة السهام البترولية

– المهندس هيثم سيد بدوي رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العالمية لتصنيع مهمات الحفر “idm”.

– الكيميائي هشام رياض حسين سليمان رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الاسكندرية للاضافات البترولية “أكبا” اعتبارا من 6 مايو 2021.

– المهندس عمرو أحمد فتحي عبدالغني رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لخدمات الغاز اعتبارا من 22 مايو 2021.

– المهندس محمد علي صادق مديرا عاما تنفيذيا للشركة الوطنية للخدمات البترولية “نبسكو” اعتبارا من 22 مايو 2021.

– المهندس خالد أحمد عقل رئيسا لمجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لإنتاج السترين والبولي سترين “استرنكس ” اعتبارا من 27 مايو 2021.

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وزير البترول قيادات البترول شركات البترول

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