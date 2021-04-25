نجم الأهلي يضع موسيماني في ورطة قبل الميركاتو الصيفي

يرغب المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، في التعاقد مع المهاجم الأوروغواياني جاستن سيرينو جناح صن داونز في الميركاتو الصيفي المقبل.





والتر بواليا يفسد صفقة سيرينو في الأهلي





كشف مصدر مطلع داخل الأهلي، أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني قد تواصل مع إدارة صن داونز ناديه السابق، بشأن الحصول على خدمات النجم الأوروجوياني جاستون سيرينو خلال فترة الأنتقالات الصيفية المقبلة.





وأوضح المصدر أن مسؤولي صن داونز الجنوب إفريقي أكدوا رفضهم لفكرة رحيل المهاجم الأوروغواياني جاستن سيرينو جناح الفريق الأصفر للأهلي في الفترة المقبلة من الانتقالات.





وأكمل المصدر أن موسيماني كان ينوى إعارة المهاجم الزامبي والتر بواليا خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية إلا أن اللاعب رفض فكرة الإعارة مفضلا البيع بشكل نهائي.





وأتم المصدر موضحا أن سيرينو يرغب في ارتداء قميص النادي الأهلي، ولكن ارتباطه بتعاقد مدته خمس سنوات مع صن داونز الجنوب إفريقي يمنع انتقاله للتدريب تحت قيادة موسيماني من جديد.