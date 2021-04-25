نجم الأهلي يضع موسيماني في ورطة قبل الميركاتو الصيفي

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نجم الأهلي يضع موسيماني في ورطة قبل الميركاتو الصيفي
الأحد 25/أبريل/2021 - 08:25 م
علي خلاف
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يرغب المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، في التعاقد مع المهاجم الأوروغواياني جاستن سيرينو جناح صن داونز في الميركاتو الصيفي المقبل.
والتر بواليا يفسد صفقة سيرينو في الأهلي
كشف مصدر مطلع داخل الأهلي، أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني قد تواصل مع إدارة صن داونز ناديه السابق، بشأن الحصول على خدمات النجم الأوروجوياني جاستون سيرينو خلال فترة الأنتقالات الصيفية المقبلة.
وأوضح المصدر أن مسؤولي صن داونز الجنوب إفريقي أكدوا رفضهم لفكرة رحيل المهاجم الأوروغواياني جاستن سيرينو جناح الفريق الأصفر للأهلي في الفترة المقبلة من الانتقالات.
وأكمل المصدر أن موسيماني كان ينوى إعارة المهاجم الزامبي والتر بواليا خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية إلا أن اللاعب رفض فكرة الإعارة مفضلا البيع بشكل نهائي.
وأتم المصدر موضحا أن سيرينو يرغب في ارتداء قميص النادي الأهلي، ولكن ارتباطه بتعاقد مدته خمس سنوات مع صن داونز الجنوب إفريقي يمنع انتقاله للتدريب تحت قيادة موسيماني من جديد.
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