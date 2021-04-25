شجار في السوق عقب افتتاح جزارة غادة عبد الرازق..أحداث الحلقة الـ14 من "لحم غزال"

انتهت منذ قليل أحداث الحلقة الـ14 من مسلسل "لحم غزال" والذي تخوض بطولته النجمة غادة عبد الرازق.



وشهدت الحلقة افتتاح جزارة "غزال" و"سيد"، وعندما علم "علي مأمون" بذلك أحضر رجال وأغلقو أنوار الإفتتاح، حيث من المقرر أن تشهد الحلقة القادمة شجار بين رجال "علي مأمون"،"صبحي".



وطلبت "غزال" من "صبحي" نوع البودرة الجديد لبيعه، وتحاول من خلال ذلك الوصول إلى نجلها.





مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.



