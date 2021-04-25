Advertisements

مسلسلات رمضان 2021 | ملخص واحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 12.. "القبض على الضابط الخائن محمد عويس والتكفيريون يرصدون زكريا"

الأحد 25/أبريل/2021 - 08:30 م
مسلسل الاختيار 2 الحلقة 12
مسلسل الاختيار 2 الحلقة 12
Advertisements

مسلسلات رمضان 2021 | ملخص واحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 12.. "القبض على الضابط الخائن محمد عويس والتكفيريون يرصدون زكريا"

يعود "يوسف" إلى المنزل ليجد والده يخبره بزيارة "عاليا" له، واشتكت من الموقف الذي اتخذه يوسف الذي يبرر أنه لا يكون سعيدًا وهو وحيد ولكنه لا يريد كسر قلبها لأنه يحبها ويقدرها ويخاف عليها، أما "نادية" ينتابها القلق بعدما علمت بطلب "اللواء رفعت" من زوجها زكريا "كريم عبد العزيز" نقل مسكنه إلى مكان آخر، وتقلق من كون زوجها محاطا بالخطر خلال هذه الفترة ولكن زوجها يطمئنها ويخبرها بأن ذلك إجراء روتينى.

عم عادل "أحمد حلاوة" يعاتب يوسف على ما فعله مع خطيبته عاليا، ويؤكد أنه أخطأ فى حقها، وأنها لن تتركه، ويحاول إقناعه بأنه يفكر مرة أخرى فى مسألة الزواج، أما الضابطان الإخوانيان يجلسان مع يوسف فى المسجد بعد الصلاة ويخبراه بدرس الدين اليوم ويوافق على الحضور معهم ليلاً، وبالفعل يذهب ويقابلهم في المسجد

يبدأ زكريا التحقيق مع التكفيرى أبو يوسف "مصطفى يوسف"، وفى نفس المشهد يتم تسليط الضوء على لقاء التكفيرى هارون "إسلام جمال" والضابط الخائن محمد عويس "أحمد شاكر عبد اللطيف" الذى يعيش حالة من الرعب، خاصة أن أبو يوسف يعرف عنه كل شىء، فى حين يحاول هارون طمأنته، وأن أبو يوسف لن يعترف على أحد ويحاول عويس التنصل من علاقته بالعملية، وأنه دلهم فقط على عنوانه، ويقترح هارون التخلص من زكريا الذى يحقق فى القضية، ويطلب منه هارون معلومات عنه حتى يتم التخطيط لاغتياله.

يعترف أبو يوسف فى التحقيق بأن الذى أعطاهم معلومات وخط سير محمد مبروك هو ضابط بالمرور يدعى محمد عويس، وتصل قوات أمن الدولة وتقبض على عويس، وتخبره بأن يخلع البدلة الميرى؛ لأنه لن يرتديها مرة أخرى، ويتم نقله إلى مبنى الأمن الوطنى، ويصل زكريا ويضربه وسط ترديد جملة "تقتل صاحبك" ولكن زملاءه أبعدوه، ويصل اللواء رفعت "رياض الخولى"، ويطلب من زكريا العودة إلى منزله ولا يأتى إلا عندما يطلبه.

أحد الضباط في مبنى الأمن الوطنى يخبر اللواء رفعت بأن العناصر التكفيرية الذين يتم تتبعهم وشاركوا فى عملية اغتيال الشهيد محمد مبروك متواجدين تحت منزل زكريا، ليتصل رفعت بزكريا بذلك ويأمره ألا ينزل، ويسرع زكريا ليوقظ بناته ليلتقط صورة معهما ويخبر زوجته بأنه جاءه شغل وعليه النزول وتنتهى الحلقة وزكريا يستعد للنزول من المنزل وأمام البا، وتعرض الحلقة فى نهايتها صورة حقيقة للضابط الخائن محمد عويس وهو يرتدى البدلة الحمراء حيث إنه محكوم عليه بالإعدام منذ 2014.

موعد عرض مسلسل الاختيار 2 والقنوات الناقلة
مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل الاختيار 2
مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.

مسلسلات رمضان 2021 | ملخص واحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 12.. "القبض على الضابط الخائن محمد عويس والتكفيريون يرصدون زكريا"

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موعد عرض الاختيار 2 مسلسل الاختيار 2 الحلقة الثانية عشر مسلسل الاختيار 2 الحلقة 12 مسلسل الأختيار الاختيار الحلقة 1

أخبار تهمك

عاجل.. التعليم تعلن اختبارات شهر أبريل المتممة للفصل الدراسي الثاني

منذ حوالي 8 ساعات

بيان مهم من "التعليم" بشأن امتحانات الشهور لصفوف النقل

منذ حوالي 9 ساعات

وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء أجزاء من مناهج الثانوي

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة في الزمالك بسبب تجديد عقد نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

قنبلة الموسم.. موسيماني يصر على طرد كهربا من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة "عشماوي" بعد تنفيذه 1070 حكم إعدام

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأحد: البلاد تتعرض لمنخفض جوي

منذ حوالي 19 ساعة

شاهد أهداف مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

منذ ساعة الا ربع

تعرف على ما يحتاجه برشلونة للفوز بالليجا هذا الموسم

منذ ساعة الا ربع

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

منذ يوم

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية وانخفاض الوفيات (بيان رسمي)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. انفصال عربة قطار أبوقير بالإسكندرية (صور)

منذ حوالي 17 ساعة

الكشف عن حكم مواجهة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

منذ يوم

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

ملخص واحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 3 (زكريا يونس ويوسف الرفاعي يدخلان اعتصام رابعة).. الحلقة الثالثة من مسلسل الاختيار 2

(مسلسلات رمضان 2021) | تابع ملخص واحداث مسلسل نسل الاغراب الحلقة 6.. "عساف" وافق ان الغجر يسكنوا في أرضه

مسلسلات رمضان 2021 | تابع احداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 7 (الإخوان تقرر اغتيال الضابط محمد مبروك)

شاهد..ملخص الحلقة الثامنة مسلسل "الاختيار 2"

شاهد.. ملخص الحلقة العاشرة من مسلسل "الاختيار 2"

الاختيار 2 الحلقة 10.. كريم عبدالعزيز على قائمة اغتيالات الإخوان

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:59 م

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

07:43 م

تعرف على ما يحتاجه برشلونة للفوز بالليجا هذا الموسم

08:00 م

عاجل.. وفاة "عشماوي" بعد تنفيذه 1070 حكم إعدام

05:00 م

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

07:09 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى