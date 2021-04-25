مسلسلات رمضان 2021 | ملخص واحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 12.. " القبض على الضابط الخائن محمد عويس والتكفيريون يرصدون زكريا"





يعود "يوسف" إلى المنزل ليجد والده يخبره بزيارة "عاليا" له، واشتكت من الموقف الذي اتخذه يوسف الذي يبرر أنه لا يكون سعيدًا وهو وحيد ولكنه لا يريد كسر قلبها لأنه يحبها ويقدرها ويخاف عليها، أما "نادية" ينتابها القلق بعدما علمت بطلب "اللواء رفعت" من زوجها زكريا "كريم عبد العزيز" نقل مسكنه إلى مكان آخر، وتقلق من كون زوجها محاطا بالخطر خلال هذه الفترة ولكن زوجها يطمئنها ويخبرها بأن ذلك إجراء روتينى.





عم عادل "أحمد حلاوة" يعاتب يوسف على ما فعله مع خطيبته عاليا، ويؤكد أنه أخطأ فى حقها، وأنها لن تتركه، ويحاول إقناعه بأنه يفكر مرة أخرى فى مسألة الزواج، أما الضابطان الإخوانيان يجلسان مع يوسف فى المسجد بعد الصلاة ويخبراه بدرس الدين اليوم ويوافق على الحضور معهم ليلاً، وبالفعل يذهب ويقابلهم في المسجد





يبدأ زكريا التحقيق مع التكفيرى أبو يوسف "مصطفى يوسف"، وفى نفس المشهد يتم تسليط الضوء على لقاء التكفيرى هارون "إسلام جمال" والضابط الخائن محمد عويس "أحمد شاكر عبد اللطيف" الذى يعيش حالة من الرعب، خاصة أن أبو يوسف يعرف عنه كل شىء، فى حين يحاول هارون طمأنته، وأن أبو يوسف لن يعترف على أحد ويحاول عويس التنصل من علاقته بالعملية، وأنه دلهم فقط على عنوانه، ويقترح هارون التخلص من زكريا الذى يحقق فى القضية، ويطلب منه هارون معلومات عنه حتى يتم التخطيط لاغتياله.





يعترف أبو يوسف فى التحقيق بأن الذى أعطاهم معلومات وخط سير محمد مبروك هو ضابط بالمرور يدعى محمد عويس، وتصل قوات أمن الدولة وتقبض على عويس، وتخبره بأن يخلع البدلة الميرى؛ لأنه لن يرتديها مرة أخرى، ويتم نقله إلى مبنى الأمن الوطنى، ويصل زكريا ويضربه وسط ترديد جملة "تقتل صاحبك" ولكن زملاءه أبعدوه، ويصل اللواء رفعت "رياض الخولى"، ويطلب من زكريا العودة إلى منزله ولا يأتى إلا عندما يطلبه.





أحد الضباط في مبنى الأمن الوطنى يخبر اللواء رفعت بأن العناصر التكفيرية الذين يتم تتبعهم وشاركوا فى عملية اغتيال الشهيد محمد مبروك متواجدين تحت منزل زكريا، ليتصل رفعت بزكريا بذلك ويأمره ألا ينزل، ويسرع زكريا ليوقظ بناته ليلتقط صورة معهما ويخبر زوجته بأنه جاءه شغل وعليه النزول وتنتهى الحلقة وزكريا يستعد للنزول من المنزل وأمام البا، وتعرض الحلقة فى نهايتها صورة حقيقة للضابط الخائن محمد عويس وهو يرتدى البدلة الحمراء حيث إنه محكوم عليه بالإعدام منذ 2014.





موعد عرض مسلسل الاختيار 2 والقنوات الناقلة

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.





مسلسل الاختيار 2

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.



