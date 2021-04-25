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منى عبد الوهاب: "رفضت تقديم صبايا الخير واتعرض عليا برنامج عمرو أديب ومعملتوش"

الأحد 25/أبريل/2021 - 09:44 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أكدت المذيعة منى عبد الوهاب، أنها رفضت تقديم حلقات برنامج ريهام سعيد "صبايا الخير" خلال فترة توقفها عن التقديم، قائلة "أجري ليس اقل من أجر ريها سعيد، وعملي أهم من حياتي الشخصية"، مشيرة إلى انها دخلت في مقارنة مع ريهام سعيد لعملهم في قناة النهار سويًا، معقبة: "أتعرض عليا صبايا الخير وانا قولت لا".

وأوضحت "عبد الوهاب"، خلال حوارها ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أسباب رفضها تقديم برنامج "صبايا الخير"، وهو سبب أخلاقي، حيث إنه لا يصح أن تكون الإعلامية معرضة لموقف غير طيب ويأتي إعلامي آخر يقدم برنامجها، وهذا سيسبب أذى نفسي لها، مشيرة إلى أن القالب البرامجي الخاص ببرنامج ريهام سعيد ليس لونها الفني.

وكشفت منى عبد الوهاب عن تلقيها عرض لتقديم برنامج الاعلامي الكبير عمرو أديب، قائلة "اتعرض عليا برنامج عمرو أديب ومعملتوش، كل واحده ليه شكله وقالبه الفني"، مشيرة إلى أن عمرو أديب يحافظ على مستواه منذ 25 عام.

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