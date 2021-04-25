محافظة القاهرة: تحويل مالك عقار مخالف للنيابة العامة بحي السلام

أكد المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم إحالة مالك عقار رقم 127 بشارع عمر بن الخطاب، بحي السلام، إلى النيابة العامة، بناءً على شكاوي واردة من سكان المنطقة متضررين من قيام صاحب المنزل المذكور بهدم حائط لتحويله من سكني لتجاري.



وأوضح نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، في تصريح خاص لبوابة الفجر، أنه تم إجبار المالك بالبناء مرة أخرى لسكني.



ووجه نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، محمد عبدالهادي، رئيس حي السلام أول، بالمتابعة ومنع الرجوع للمخالفة مرة أخرى، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، تنفيذا لتعليمات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.

