في الحلقة الثالثة عشر من "نسل الأغراب" دياب يعلم بمتاجرة أمير كرارة في الأفيون





بدأت قناة "ON" منذ قليل بعرض الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "نسل الأغراب"، للفنان أحمد السقا، والفنان أمير كرارة، ودارت الأحداث حول معرفة "عساف" أحمد السقا للمخبأ الجديد الذي تختبئ بداخله والدة "غفران" أمير كرارة، بعدما نقلها "بكري" عماد زيادة من المكان الذي قد وضعوها فيه، حيث أنه طلب "مسعد" أحمد فهيم أن يراقب "طايل"ليعرف مكانها، وبالفعل يصل للمكان، ويتصل به، فيطلب منه "عساف" أن يذهب لذلك المكان أربع أو خمس مرات في اليوم دون أن يشعر أحدًا بوجوده.



تحدث "فاطمة" ريم سامي مع "عساف"، لتسأله عما إذا كان يُحب "جليلة" مي عمر أم لا، فيخبرها أنه لم يحب والدته ولا والده ولا شقيقه الراحل عاصم مثلما أحبها، و أنها جعلته يشعر أنه يمتلك قلبًا، وأنه في صغره كان يحسد الناس التي تستطيع البكاء، وكان يشتكي لوالده من ذلك، وأنه لم يبكِ في حياته الإ عندما تجوزت من "غفران"، فتسأله عما سيفعله إذا اختارت "جليلة" "غفران" لكي تكمل حياتها معه، فيخبرها أنه لن يترك البلد مثلما قال لـ"نجاة"، وأنه سيهدم الأرض حينها، وأنه سيقوم بقتل كل من على الأرض، فتسأله عن ابنه، فيخبرها أنه وقف مع غيري ضده، فتطلب منه ألا يظلمه، وتقنعه بالتقرب إليه، وتخبره أنها تعزه كثيرًا، وأنها تشعر بأنه طيب القلب، وتطلب منه أن يكون سندًا لها وتعويضًا لها عن عائلتها، ثم تقبل يده وتنصرف.



ذهاب "جليلة" لـ"غفران"، وتخبره أنها موافقة على الإنجاب منه، وأنها رفضت حينما أخبرها بسبب طريقة تحدثه معها، وتخبره أنها ليس لديها مانع في ذلك فسبق وانجبت منه "سليم" أحمد داش، وتطلب منه أن يعاملها بطريقة جيدة، تخبره أنها افتكرت له موقفًا آخر فعله جعلها تضحك، فيطلب منها أن تقوله، فترفض لكي يترجاها ولكي يشعرها بقيمة نفسها، فيرفض حتى تشعره هي بقيمته.



معرفة"علي" دياب أن "غفران"يتاجر في الأفيون، أنه يقوم بزراعته في أماكن لا أحد يعرفها، ويخبره المعاونون معه أن هناك أشخاص كثيرة قد اختفت من البلد، وأنهم يرسلون أموالاً كثيرة لأسرهم، وأن بعض الناس يقولون أنهم يعملون معه، لكن ليس هناك أدله ضدهم، فيطلب منه أن يبدأوا في البحث عن الأدلة حتى يستطيع إدخاله للحجز.



"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى