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لايبزيج يفوز على شتوتغارت بثنائية في الدوري الألماني

الأحد 25/أبريل/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
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حقق نادي لايبزيج الفوز على نظيره شتوتغارت بنتيجة 2-0 في إطار منافسات الدوري الألماني.

وحافظ لايبزيغ، ثاني الترتيب والذي لم ينتصر في آخر مباراتين في الدوري، على آماله إذ قلص الفارق إلى 7 نقاط مع بايرن المتصدر الذي خسر 1-2 في ملعب ماينتس أمس السبت.

وافتتح حيدرا التسجيل بضربة رأس بعد الاستراحة ثم نفذ فورزبيرغ ركلة جزاء بنجاح في الدقيقة 67 لينهي آمال شتوتغارت الذي تلقى الخسارة الخامسة في آخر 6 مباريات.

ولعب شتوتغارت بعشرة لاعبين بعد طرد نويرو أحمدا بعد 14 دقيقة من البداية بعد تدخل عنيف على حيدرا، وهي أسرع حالة طرد لشتوتغارت في تاريخه في دوري الدرجة الأولى.

وأنقذ غريغور كوبل حارس شتوتغارت عدة فرص منها تسديدة قوية من أنخيلينو ثم استعاد توازنه سريعاً ليبعد الكرة التي ارتدت إلى داني أولمو، وأهدر لايبزيغ فرصة الخروج بفوز أكبر.

ويملك لايبزيغ، الذي يحل ضيفاً على بروسيا دورتموند في 8 مايو (أيار)، 64 نقطة فيما سيسعى بايرن (71 نقطة) لحسم اللقب أمام بروسيا مونشنغلادباخ.

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لايبزيج يفوز على شتوتغارت شتوتغارت بثنائية في الدوري الألماني الدوري الألماني

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