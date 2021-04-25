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الفجر كلينك/ الأطعمة المفيدة والضارة لمرضي الكلي (فيديو)

الأحد 25/أبريل/2021 - 09:04 م
بوابة الفجر
إعداد: منى صموئيل تصوير: عبير أحمد
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تكثر في شهر رمضان الموائد والعزائم وتناول الطعام خارج المنزل، مما يجعل البعض لا يتناول الطعام الصحى والمفيد لصحة الجسم.

كما أن الصيام يدفع بعض الناس للبقاء فى منازلهم وعدم القيام بإي انشطة بدنية او رياضية، مما يؤثر سلبًا على صحة الجسم عموما، وعلى صحة مرضى الكلى على وجه الخصوص.

وفي هذا السياق التقت "الفجر"، مع الدكتور محمد صلاح، أستاذ أمراض الباطنة وزراعة الكلى ورئيس قسم زراعة الكلى بالمعهد القومي للكلى والمسالك البولية، فى لقاء خاص خلال برنامج "الفجر كلينك"، برعاية الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والذي يعرض على بوابة الفجر الإلكترونية طوال شهر رمضان الكريم، لتقديم بعض النصائح والارشادات البسيطة التى يكون من دورها الحفاظ على صحة المواطنين.

يوضح الدكتور "محمد صلاح"، خلال الفيديو الأطعمة التي يجب على مريض الكلى الابتعاد عنها وكذلك الاطعمة الصحية رمضان، كالآتي:

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