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حسام موافي يكشف خطورة علاج هبوط عضلة القلب دون معرفة السبب (فيديو)

الأحد 25/أبريل/2021 - 09:06 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، من علاج هبوط عضلة القلب دون معرفة السبب، موضحا أن علاج هبوط عضلة القلب دون معرفة السبب قد يكون بسبب ضغط الدم أو الشريان التاجي، أو الالتهاب الفيروسي أو الالتهاب البكتيري.

وقال "موافي"، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما"، المذاع على قناة "صدى البلد " أنه يجب التوجه إلى الطبيب للإجابة على كافة أسئلة المريض، وتحديد أسباب هبوط عضلة القلب.

من جهة أخرى، أشار إلى أن أسباب تراكم المياه في جسم الإنسان، مضيفا: "الجسم يضم 4 أعضاء مسؤولة عن منع تراكم المياه، وحينما تحدث مشكلة في أحد الأعضاء تبدأ مشكلة التراكم".

وتابع "تراكم المياه قد يكون بسبب وجود مشكلة مزمنة في الكبد، لذلك من المهم فحص وظائف الكبد للتأكد من عدم وجود تليف»، مشيرا إلى أن مشكلة تراكم المياه قد تكون بسبب هبوط في الجهة اليمنى للقلب".

ونصح أستاذ طب الحالات الحرجة بإجراء موجات صوتية للقلب والكبد لكشف أسباب تراكم المياه في جسم الإنسان.

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