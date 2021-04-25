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الشهيد الـ(482).. "الأطباء" تنعي أخصائية السمعيات بمستشفى الحياة بورفؤاد العام ببورسعيد

الأحد 25/أبريل/2021 - 09:10 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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نعت النقابة العامة للأطباء الشهيدة الدكتورة جيلان هاني جلال، أخصائية السمعيات بمستشفى الحياة بورفؤاد العام ببورسعيد، والتي توفيت إثر الإصابة بكوڤيد 19.

وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".

وأشارت النقابة ان الشهيدة الدكتورة جيلان هاني جلال، الطبيب رقم الــ(482)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.

وأكدت النقابة ان الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.

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