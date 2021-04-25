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حقيقة توقيع نجم منتخب مصر للأهلي.. طالع التفاصيل

الأحد 25/أبريل/2021 - 09:08 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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كشف تامر النحاس وكيل أعمال المدافع الدولي لمنتخب مصر باهر المحمدي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الإسماعيلي، حقيقة ما تردد بشأن توقيع موكله لصالح الأهلي.

حقيقة توقيع باهر المحمدي للأهلي

وأكد تامر النحاس وكيل أعمال باهر المحمدى مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الإسماعيلي، أن موكله لم يوقع لصالح الأهلي مشيرا إلى أنه يبحث له عن عرض جدي من أجل الاحتراف الخارجي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال تامر النحاس خلال تصريحات إذاعية: "باهر المحمدى تخلص من الإصابة الطويلة التي عانى منها الفترة الأخيرة وأصبح جاهزاً للمشاركة في المباريات" 

وتابع النحاس :"هدف باهر المحمدي الاحتراف الخارجي وكان لديه عرض من تركيا وآخر من الامارات، وشرف لأي لاعب اللعب في الإسماعيلى ولكن اللاعب يريد الاحتراف الخارجي والإدارة توافق على هذا الطرح".

وأتم وكيل باهر المحمدي مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الإسماعيلي تصريحاته موضحا: "الوقت الحالي ليس مناسب للتحدث عن انتقال باهر المحمدي للأهلي خاصة أنه لا توجد أي انتقالات حاليا".

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