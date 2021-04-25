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حقيقة توقيع نجم منتخب مصر للأهلي.. طالع التفاصيل
الأحد 25/أبريل/2021 - 09:08 م
علي خلاف
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كشف تامر النحاس وكيل أعمال المدافع الدولي لمنتخب مصر باهر المحمدي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الإسماعيلي، حقيقة ما تردد بشأن توقيع موكله لصالح الأهلي.
حقيقة توقيع باهر المحمدي للأهلي
وأكد تامر النحاس وكيل أعمال باهر المحمدى مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الإسماعيلي، أن موكله لم يوقع لصالح الأهلي مشيرا إلى أنه يبحث له عن عرض جدي من أجل الاحتراف الخارجي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال تامر النحاس خلال تصريحات إذاعية: "باهر المحمدى تخلص من الإصابة الطويلة التي عانى منها الفترة الأخيرة وأصبح جاهزاً للمشاركة في المباريات"
وتابع النحاس :"هدف باهر المحمدي الاحتراف الخارجي وكان لديه عرض من تركيا وآخر من الامارات، وشرف لأي لاعب اللعب في الإسماعيلى ولكن اللاعب يريد الاحتراف الخارجي والإدارة توافق على هذا الطرح".
وأتم وكيل باهر المحمدي مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الإسماعيلي تصريحاته موضحا: "الوقت الحالي ليس مناسب للتحدث عن انتقال باهر المحمدي للأهلي خاصة أنه لا توجد أي انتقالات حاليا".
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